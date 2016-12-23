Электронные системы новых автобусов в Южно-Сахалинске живут своей жизнью

На дисплее, расположенном у кабины водителя, «бегущей строкой» выводится информация о температуре воздуха внутри автобуса и «за бортом», о конечных остановках и времени.

Сегодня утром в одном из таких автобусов (№3) электронные системы явно дали сбой. Вместо конечной остановки «Новоалександровск» табло выдавало новый для Сахалина населенный пункт «НОВО-АЛЕКСАНДРО», часы также отставали на добрые сорок с лишним минут.

Если с этими несоответствиями пассажир «тройки» Сергей готов был мириться, то информация об уличной температуре воздуха южносахалинца просто вывела из себя.

– За окном мороз трещит, а на табло написано, что на улице +6!, – возмутился Сергей, – даже в Крыму сейчас холоднее, не то что в Южно-Сахалинске. Отключили бы совсем тогда уже эту «бегущую строку». Зачем она нужна, если все в ней неправда?

Напомним, комфортабельные пассажирские автобусы вышли на маршруты еще в прошлом году. Горожане по достоинству оценили новый транспорт. Водителей в автобусах обязали работать в специальной униформе. Чтобы создать праздничное настроение, в новогодние каникулы некоторые из них даже надели красные с белой опушкой шапки.