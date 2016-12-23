Сахалинцы разгадали тайну сна и мечты

Очередной мастер-класс по основам каллиграфии в областном художественном музее открыл тайну этого искусства очередной группе сахалинцев.

Как рассказала корреспонденту РИА «Сахалин-Курилы» преподаватель Ирина Ли, такие занятия она ведет в музее почти три года. Состав учеников самых разных возрастов постоянно меняется, как и иероглиф, который они изучают. Сегодня на уроке участники постигали тайну написания и значения идеограммы, которая обозначает «сон» или «мечту».

Все участники мастер-класса сегодня сделали первые шаги в древнем искусстве, которое китайцы называли беспредметной живописью и беззвучной музыкой. С мудрецами из Поднебесной, в которой собственно и зародились иероглифы, ныне используемые в Японии и Корее, сложно не согласиться. В письменных знаках, преобразованных из древних пиктограмм, существует жесткий порядок написания частей и семантика, складывающаяся из значений входящих элементов. В частности, иероглиф сегодняшнего урока состоит из четырех частей, обозначающих траву, кровать или крышу, глаз и вечер. Из сложного симбиоза семантики элементов и получается значение «сна» и «мечты».

С архитектоникой иероглифа быстрее всех разобрались представители технических профессий, владеющие, как правило, логическим мышлением. Инженер Константин Шутов пришел на занятие по воле дочери Вероники. Десятилетняя школьница любит рисовать иероглифы, но совсем не понимает структуры знака и объема значения. С таинственными письменами девочка знакома по японским манга. Глава семейства нисколько не возражает, если сегодняшнее занятие разбудит в дочери интерес к иероглифам, в частности, культуре и языку Японии в целом.

Венера Яушева тоже из «технарей». По ее мнению, каждый иероглиф для несведущих заключает в себе секрет, который хочется раскрыть. - Давно растет желание заняться этим глубже. Может быть, с этого занятия и начну. Магия таинственных письменных знаков просто затягивает, - поделилась женщина.

Южносахалинец Вячеслав Иванов интересуется историей каллиграфии давно, но скромно называет это занятие рисованием.

Ире Леозиной восемь лет. Ученица второго класса одной из школ областного центра считает, что иероглифы писать не сложнее, чем буквы в русском или английском языке. Однако занятие настолько увлекло ее, что в будущем планирует серьезно заняться каким-нибудь восточным языком.