Мастер-класс по хоккею провели для детворы Южно-Сахалинска

В Южно-Сахалинске 3 января прошел мастер-класс по хоккею.

На катке на площади Ленина инструктор Павел Крючков и члены команды «Пираньи» показали ребятам базовые элементы этого вида спорта.

- Спортсмены продемонстрировали змейку, езду спиной, торможение и дриблинг (ведение шайбы). Это те элементы, которые обязан знать каждый хоккеист. Отмечу, что во время игры важно, чтобы ребята были сосредоточенными и могли играть в команде, - отметил Павел Крючков.

После демонстрации приемов организаторы провели «Веселые старты». «Пираньи» и три импровизированные сборные собирали на скорость фрукты-игрушки, демонстрируя одновременно результаты урока. Несмотря на превосходство почти профессионалов «Пираний», выиграли все. Самых маленьких участников наградили сладкими подарками.