Мастер-класс по хоккею провели для детворы Южно-Сахалинска
В Южно-Сахалинске 3 января прошел мастер-класс по хоккею.
На катке на площади Ленина инструктор Павел Крючков и члены команды «Пираньи» показали ребятам базовые элементы этого вида спорта.
- Спортсмены продемонстрировали змейку, езду спиной, торможение и дриблинг (ведение шайбы). Это те элементы, которые обязан знать каждый хоккеист. Отмечу, что во время игры важно, чтобы ребята были сосредоточенными и могли играть в команде, - отметил Павел Крючков.
После демонстрации приемов организаторы провели «Веселые старты». «Пираньи» и три импровизированные сборные собирали на скорость фрукты-игрушки, демонстрируя одновременно результаты урока. Несмотря на превосходство почти профессионалов «Пираний», выиграли все. Самых маленьких участников наградили сладкими подарками.
- Мы проводим такие мастер-классы, чтобы показать юным горожанам, что хоккеем можно заниматься не только в «Кристалле» и «Арена Сити», но и на придомовых площадках. Такие дворовые дружины получают возможность участвовать в турнирах по этому виду спорта городского и областного уровня, - рассказал директор «Спортивного города» Владислав Шемберг.
Как поделился нападающий «Пираний» Дмитрий Пак, именно так он пришел в спорт.
- Во дворе я увидел, как парни играют в хоккей. Захотелось попробовать, и затянуло так, что записался в нашу команду и уже два года играю. Для начинающих важно научиться кататься на коньках. Не сможешь стоять на льду - о клюшке можешь забыть, - подчеркнул юный спортсмен.
В новогодние праздники мастер-классы пройдут 6 января в Новоалександровске и 8 января на корте «Черемушки» в областном центре. Занятия организует «Спортивный город».
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