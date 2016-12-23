Глава Минвостокразвития Александр Галушка рассказал в интервью ТАСС о том, какие налоговые льготы ждут инвесторов в Дальний Восток и как правительство будет привлекать в регион кадры.

— Итогом официального визита российской делегации в Японию в декабре этого года стало подписание соглашения о создании российско-японской компании, которая займется привлечением японского бизнеса на Дальний Восток. Как в результате может вырасти объем японских инвестиций в ТОР и Свободные порты?

— Сейчас объем японских инвестиций на Дальнем Востоке не очень высок, составляет порядка $1 млрд. И мы понимаем, что здесь есть потенциал для роста.

Совместная компания, которая будет заниматься привлечением японских инвестиций в территории опережающего развития (ТОР) и Свободный порт Владивосток, будет создана до конца первого квартала 2017 года, в капитал этой компании как российская, так и японская сторона вложат по $5 млн. Значимость подписанного соглашения в том, что участие в нем Японского банка международного сотрудничества (JBIC) укоротит путь японского бизнеса на Дальний Восток.

Эта компания будет проводить экспертизу проектов и анализ условий, предоставляемых в ТОР и Свободном порту для ведения бизнеса, а также оказывать японским инвесторам всю необходимую консультационную поддержку. Конечно, такое партнерство взаимовыгодно. Миссия JBIC — продвигать японские инвестиции за рубежом, а нам выгодно из-за того, что мы заинтересованы в росте японских инвестиций.

— Есть ли понимание, насколько сильно может вырасти объем японских инвестиций в экономику Дальнего Востока?

— Мы не видим какого-то предела потенциалу японских инвестиций на Дальнем Востоке. Нет каких-то ограничений для участия японского бизнеса в проектах переработки природных ресурсов на Дальнем Востоке, развитии высокотехнологичных производств, инфраструктурных проектах, в проектах в области медицины, образования, туризма. Потенциал большой.

— Теоретически — может ли объем японских инвестиций на российском Дальнем Востоке сравняться с китайским, на который сейчас приходится основная доля зарубежных инвестиций в макрорегионе?

— Может и превысить. В рамках новых инструментов развития на Дальний Восток привлечено более 200 млрд рублей иностранных инвестиций. Доля японских составляет 5%. Это очень скромные цифры.

— Японские инвестиции привлекаются в том числе и в территории опережающего развития. Но правильно ли я понимаю, что планы развития ТОР корректируются? Так, было отложено создание ТОР «Свободненская» в Амурской области, которую планировалось открыть в 2016 году?

— Создание ТОР не отложено, сейчас идет работа по ее созданию. Проект очень большой. Минимальный объем инвестиций в ТОР «Свободненская» — это 700 млрд рублей компании «Газпром» и 500 млрд рублей компании «Сибур». Это большие инвестиции как для любого региона РФ, так и для любой провинции Китая, для любого штата США.

Конечно, есть нюансы в вопросах реализации проектов с большими инвестициями. В частности, мы сейчас работаем совместно с Минфином по внесению поправок в Налоговый кодекс, которые позволят давать налоговые льготы резидентам ТОР не на 5 лет, как сейчас, а на 10 лет. Это очень важно для любого крупного проекта, так как к тому времени, когда он начнет работать, период налоговых льгот истечет.

Добавлю, что это делается не только для будущих проектов «Газпрома» и «Сибура» в ТОР «Свободненская», но и для всех других крупных проектов дальневосточных ТОР.

Кроме того, о нашем намерении создать ТОР «Свободненская» говорит и то, что, несмотря на достаточно напряженную ситуацию, мы нашли бюджетное финансирование на создание необходимой инфраструктуры в рамках ТОР «Свободненская». И оно у нас предусмотрено в принятом трехлетнем бюджете.

— Какие еще изменения могут быть внесены в российское законодательство для повышения инвестиционной привлекательности Дальнего Востока?

— У нас нет самоцели принимать новые законы или вносить изменения в существующие просто ради самого процесса. В нашей работе мы отталкиваемся исключительно от интересов экономического развития Дальнего Востока. И понимая, что никаких бюджетных денег не хватит для такой огромной территории, надо делать ставку на частные инвестиции и предоставлять льготы частным инвесторам, особенно пока инвестор находится в инвестиционной фазе.

В этой связи мы работаем над новым механизмом предоставления налоговых льгот — они будут предоставляться как компенсация вложений инвесторов в инфраструктуру. Данный механизм уже обсужден в правительстве и нашел там поддержку.

— Когда этот законопроект может быть внесен в Госдуму?

— Мы работаем над тем, чтобы этот механизм был принят Госдумой в первой половине 2017 года. Это очень важно, так как у нас есть проекты, которые не реализуются из-за отсутствия автомобильных или железных дорог, линий электропередачи. Это часто касается разработки месторождений, когда лицензия у недропользователя уже есть, но запустить проект он не может из-за отсутствия инфраструктуры.

Сейчас для решения этих задач предусмотрена инфраструктурная поддержка, которая выделяется из федерального бюджета. На конец 2016 года соответствующую субсидию получают инвесторы 13 крупных проектов с объемом частных инвестиций 292 млрд рублей. В их числе проекты по добыче золота компаний «Высочайший», «Полюс Золото», «СиГМА», группы компаний «Петропавловск», проекты по добыче угля компаний «СУЭК» и «Колмар», по добыче алмазов компании «Алроса».

Размер инфраструктурной субсидии для проекта «Полюс» в Магаданской области составляет 9,9 млрд рублей, для якутского проекта «Алросы» — более 8 млрд рублей, для проекта группы «Петропавловск» в Амурской области — 5,6 млрд рублей.

Конечно, проектов, которым нужна поддержка для создания инфраструктуры, намного больше, но в бюджете не хватит средств, чтобы каждому такую поддержку оказывать. Но, если мы предусмотрим механизм возврата инвестиций в инфраструктуру проекта путем налоговых льгот, это позволит нам в дальнейшем запустить целый ряд новых инвестиционных проектов.

— Говоря о развитии бизнеса на Дальнем Востоке, немаловажно обеспечить как малые, так и крупные предприятия людьми, рабочей силой. Что в регионе делается для закрепления людей на Дальнем Востоке и привлечения недостающих кадров?

— Уходящий год показал нам лучшую за 25-летний период новейшей истории России демографическую динамику на Дальнем Востоке: демографическая убыль населения в январе–октябре 2016 года сократилась почти вдвое в сравнении с показателями аналогичного периода 2015 года — с 13,4 до 7,4 тыс. человек.

На улучшение демографической ситуации и социальной сферы повлиял проект «дальневосточный гектар», за полгода действия которого в систему поступило почти 30 тыс. заявок. Наиболее популярными среди получателей оказались гектары в Якутии, Приморье и на Сахалине. С 1 февраля заявки на получение «дальневосточного гектара» смогут подать все жители России. Рассчитываем, что заявки будут поступать активнее. По социологическим опросам от 10 до 20% жителей России хотят стать обладателями «дальневосточного гектара».

Немаловажную работу в этом направлении провело в 2016 году Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, которое занимается подготовкой, переподготовкой и поиском кадров на дальневосточные проекты.

Для будущей работы в этом направлении будет иметь значение концепция демографической политики Дальневосточного федерального округа, которая прошла в правительстве РФ все согласования, и планируется, что будет утверждена в начале 2017 года.

К разработке этой концепции мы привлекали ведущих российских и международных экспертов, и, на мой взгляд, нам удалось сделать ее достаточно конкретной. В ней содержится набор мер по стимулированию рождаемости, по сокращению смертности, по увеличению внутрироссийского миграционного притока, особое внимание уделено молодежи.

А не повиснуть этой концепции в воздухе позволят принятые в последнее время решения о выделении специальных «дальневосточных разделов» в 27 госпрограммах, в первую очередь социальной направленности, и обязательном согласовании с министерством инвестпрограмм ведущих госкомпаний. Эти решения имеют большое значение для комплексного развития Дальнего Востока и разворота России к Тихому океану, как говорит наш президент.

— Какие экономические меры стимулирования могут быть приняты для привлечения людей на Дальний Восток? Можно ли говорить о предоставлении субсидий на первоначальный взнос по ипотеке или перечислении подъемных для переезжающих на Дальний Восток?

— Похожие по духу вещи есть в разработанной нами концепции. Напомню, что у нас действует программа трудовой мобильности в Российской Федерации, которую разработали коллеги из Минтруда. И эта программа предполагает выплату подъемных в размере 250 тыс. рублей на человека для тех, кто переезжает в регионы Дальнего Востока, трудоустраивается, живет, работает там. И совершенно справедливо, мы будем в эту сторону двигаться.