В ночь на 4 января сахалинцы увидят звездопад

Сегодня с 11:00 сахалинцы смогут наблюдать ежегодный метеоритный поток, который на Земле выглядит как звездопад.

Как сообщают РИА Новости, поток, называемый еще Квадрантидами, вылетает из созвездия Волопаса. Оно в январе восходит над горизонтом в восточной части неба. Небесное явление можно будут видеть до рассвета.

В этом году интересующихся Квадрантидами ждет довольно удачное для наблюдений время: растущая Луна еще не достигнет и четверти фазы. Кроме того, она скроется за горизонтом до полуночи. Остается лишь надеяться на ясное безоблачное ночное время, рассказал РИА Новости крымский физик, астроном Александр Якушечкин.

Мощность их потока составляет от 40 до 200 метеоров в час. Но на высоте около 80 км над землёй «падающие звёзды» сгорают в атмосфере. Скорость метеоров потока относительно Земли около 41 км/сек — выше, чем у Геменид, но меньше, чем у метеоров августовского потока Персиды.

Название поток получил по месту нахождения своего радианта (мнимого места на небосводе, откуда летят метеоры) – в созвездии Настенного Квадранта (Quadrans Muralis). По легенде, в этом созвездии французский астроном Жозеф Лаланд в 1795 году астроном хотел увековечить знаменитый астрономический инструмент Тихо Браге – гигантский квадрант — астрономический инструмент, применявшийся тогда для измерения высоты светила над горизонтом.

Долгое время астрономы не могли определить объект — прародитель этого метеорного потока – обычно им является комета. Ученые даже высказали предположение, что «родитель» потока более не существует, что он разрушен. Лишь в марте 2003 года был открыт астероид (196256) 2003 EH1. Открыл его американский астроном Дженнискен.