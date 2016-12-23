Сахалинец упал с горы в Макаровском районе

С горы Владимировка в Макаровском районе во вторник упал мужчина, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МЧС России.

Сообщение о происшествии поступило в Центр управления Главного управления МЧС России по области в 17:00. Через 30 минут на помощь сахалинцу выдвинулась группа Сахалинского поисково-спасательного отряда им. Полякова в составе шести человек и одной единицы техники. Задачу усложняла травма ноги, которую мужчина получил при падении с высоты.

Вызволить пострадавшего и доставить его в травматологическую поликлинику Южно-Сахалинска спасатели смогли только сегодня в 03:30. Медики диагностировали у туриста вывих тазобедренного сустава.