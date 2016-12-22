Двое сахалинцев украли телевизор для продолжения застолья

Двое сахалинцев могут лишиться свободы на шесть лет за кражу.

Как пояснили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МВД России, жители холмского села Правда стали фигурантами уголовного дела по части 3 статьи 158 УК РФ.

Стражи порядка установили, что парочку подвигло на нарушение закона желание продлить себе новогодние праздники. Один из преступного тандема оказался сожителем женщины, которая присматривала за квартирой односельчанина, находившегося на стационарном лечении в больнице областного центра. Она и забила тревогу и обратилась в полицию, когда обнаружила в вверенном ей жилище полный беспорядок и отсутствие телевизора за 31 тыс. рублей.

Подозрение пало сразу на бойфренда женщины, потому что ключи от чужой квартиры мог взять только он. Проверка подтвердила верность догадки. Оказалось, что сожитель с товарищем действительно украли дорогую технику и продали ее за 2 тыс. рублей. Вырученной суммы хватило на продолжение праздничного застолья.

В настоящее время похищенное имущество полиция изъяла и скоро возвратит владельцу.