Сахалинцев позвали в «Путешествие на край земли»

Массовое новогоднее представление состоялось на арене дворца спорта «Кристалл» областного центра, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе главы региона.

Здесь с аншлагом прошла постановка сахалинских хореографов и тренеров по фигурному катанию «Путешествие на край земли». Ее зрителями стали школьники Сахалинской области, которые в 2016 году добились высоких результатов в учебе, спорте и творчестве.

Сюжет

Новый год

В основу шоу легла история девочки из африканского племени, которая путешествует по разным уголкам Земли, даря людям свет и тепло. На ледовой арене в это время происходит последовательная смена регионов планеты. Костюмы и танцы участников представления, световые и музыкальные эффекты помогают зрителю сформировать образы Антарктиды и Северного полюса, Южной Америки и Дикого Запада, Кавказа и многих других частей и стран земного шара. Счастливый конец сказки «Путешествие на край земли», когда все герои истории, благодарные за подаренный огонь, пришли в племя девочки, вызвал на трибунах овации.

Постановка объединила более ста воспитанников отделения фигурного катания дворца спорта, а также танцевальные и творческие коллективы Южно-Сахалинска. Гостям праздника - лучшим школьникам Сахалинской области шоу подарило яркие эмоции, и зарядило духом новогодних праздников. - Как будто сами побывали в разных уголках планеты, - поделилась впечатлениями одна из зрительниц представления, ученица школы №6 областного центра Ульяна Сахатова. – Трюки понравились, свет, все очень ярко и красочно. ПО мнению южносахалинки Натальи Ким, местные спортсмены получили великолепную возможность реализоваться на большой арене. Сама женщина пришла поболеть за племянницу. - Для нашего Сахалина – очень здорово и замечательно. А зрители напитались энергией праздника, - сказала зрительница. Поприветствовать гостей и участников праздника прибыл и губернатор области Олег Кожемяко. - Хочу пожелать вам быть похожими на тех девчонок и мальчишек, которые здесь, во дворце спорта занимаются хоккеем и фигурным катанием, - обратился гоава региона к школьникам на трибунах. – Желаю всем на зимних каникулах бодрого настроения, занятий спортом и побольше улыбок!