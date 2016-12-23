Хоккеисты ПСК «Сахалин» начнут новый год в Корее

Новый календарный год в рамках чемпионата Азиатской хоккейной лиги команда ПСК «Сахалин» начнет с серии против «Деймунг Киллер Вейлс».

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе клуба, матчи состоятся 5, 7 и 8 января в Инчхоне. Символично, что нынешний игровой сезон для островной команды стартовал именно со встреч с «касатками». В последнем трехматчевом противостоянии «Сахалин» не знал поражений. Многочисленным болельщикам соперники известны по своему прежнему названию «Дэймунг Сангму», которая в прошлом сезоне заняла предпоследнее место в турнирной таблице.

Базируются «касатски-убийцы», также как их предшественники, в Инчхоне. За три сезона в Азиатской хоккейной лиге команды встречались 15 раз, и лишь в одном матче представителям Южной Кореи удалось добиться победы. Случилось это два года назад, в первом матче сезона 2014/2015. В остальных встречах всегда побеждали сахалинцы. В нынешнем сезоне островитяне побили свой личный рекорд во встречах с «касатками», на три шайбы соперников ответив 12-ю взятиями ворот. Ранее самая громкая победа была зафиксирована 28 ноября 2015 года: тогда «Сахалин» на своей площадке разгромил корейскую команда со счетом 11:2. Общая разница забитых и пропущенных шайб в противостоянии команд составляет 95:36. В среднем «Сахалин» забивает по пять шайб за матч. На сегодняшний день наши соперники на 8-й строчке турнирной таблицы, в их активе 16 очков после 30 игр. «Сахалин» в 36 матчах набрал 76 очков и занимает вторую позицию.

«Дэймунг Сангму» основан в 2013 году правительством Южной Кореи как база для подготовки хоккеистов к зимней Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году. Хоккейная команда была полностью сформирована из солдат, которые служат в корейской армии. Создание «Сангму» решило огромную проблему оттока хоккеистов из профессиональных команд, так как служба в армии в Южной Корее обязательна. Все игроки «Сангму» имеют с клубом двухгодичный контракт, который приравнивается к армейскому. Однако. В сезоне 2016/2017 генеральный спонсор решил привлечь в команду легионеров. Ими стали канадский вратарь Тайлер Вейман (32 года, 180 см, 87 кг) и центрфорвард, тоже канадец, Брет Пархем (27 лет, 175 см, 89 кг), два сезона отыгравший в «Чайна Дрэгон». Голкипер же в 2002 году был выбран на драфте НХЛ «Колорадо Эваланш» под 164-м номером. Он успел поиграть в Американской хоккейной лиге, немецкой, а прошлый сезон провел в Италии, нападающий из США Адам Эстоклет (27 лет, 187 см, 86 кг), который перешел из Шведской лиги и еще один

Первый матч гостевой серии с «Деймунг Киллер Вейлс» начнется 5 января в 21:00 по сахалинскому времени.