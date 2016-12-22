В новом году родилось уже 17 сахалинцев

В Сахалинской областной больнице сегодня поздравили женщин, у которых в год Петуха появилось пополнение в семействе.

Как рассказала РИА «Сахалин-Курилы» заместитель главврача по перинатальному центру Ольга Колесова, за четыре дня 2017 года на свет появились 17 юных островитян – девять мальчиков и восемь девочек .

- Есть даже три двойни. Новорожденные, конечно, в первую очередь порадовали своих мам и пап. Безусловно, довольны и медики. Параметры у всех маленьких «петушков» в норме, - поделилась доктор.

По словам главы городской думы и регионального отделения Союза женщин России Елены Столяровой, добрая традиция поддерживается в Южно-Сахалинске уже шестой год. В рамках акции активисты навещают рожениц нового года в палатах, преподносят подарки.

- Радует, что в области за последние три года демография растет в геометрической прогрессии. Многие семьи заводят не только первенца, но и второго, и третьего ребенка. Сегодня одна женщина поделилась планами насчет четвертого члена семьи. Это говорит о том, что островитяне чувствуют стабильность ситуации в регионе и не испытывают беспокойства за будущее своих детей, - отметила Елена Столярова. В семье Василины Москаленко теперь три дочери. Новорожденную назвали Евгенией. Прибавилось в семействе и «петухов»: в год голосистого певуна уже родились мама с папой. Кстати, Василин тоже две: как маму зовут вторую девочку. А старшей в прекрасной троице является Екатерина. - Мы с мужем очень хотели третьего ребенка. Крошечка родилась в замечательных условиях областного роддома. Персонал работает вне критики: предупредительные и внимательные врачи, причем среди них много молодых специалистов. Конечно, приятно было посещение гостей. Кстати оказался подарок: в нем есть все необходимое на первое время для новорожденного, - поделилась женщина.