На сахалинском шахматном турнире определилась восьмерка лидеров.
В Южно-Сахалинске сыграли партии второго тура IV Дальневосточного шахматного турнира памяти Тиграна Петросяна.
Как информирует региональное министерство спорта и молодежной политики, определилась восьмерка лидеров, имеющих 100-процентный результат.
Константин Сек (белые) и Роман Тихонов разыграли венскую партию. У черных была крепкая, хотя и несколько стесненная позиция. Белым никак не удавалось найти слабости в обороне соперника. Более того, они зевнули пешку, и казалось, что их шансы на выигрыш тают. Однако к черным незаметно подкрался цейтнот. Испытывая недостаток времени, Роман Тихонов сделал несколько неточных ходов, которых хватило, чтобы поздравить визави с победой.
Виталий И белыми проиграл Даниле Сутормину. На протяжении всей партии сохранялось динамическое равновесие, но в окончании белые совершили грубую ошибку и сдались. Олег Рычков (белые) выиграл у Дарьи Хохловой. Черные в миттельшпиле сделали неточный ход, и белым удалось выиграть качеств (ладью за слона). У черных была достаточная компенсация, но в цейтноте Дарья сделала несколько неточных ходов, что привело к поражению.
Игорь Чернцов белыми проиграл Алексею Романову. На 30-м ходу после серии крупномасштабных разменов возникла позиция, в которой белые могли помешать превращению пешки соперника в ферзя только ценой серьезных материальных потерь.
Сегодня в третьем туре на первых досках состоятся партии восьми лидеров:
Расул Мусаев – Константин Сек.
Данила Сутормин – Артем Постников.
Сергей И – Олег Рычков.
Алексей Романов – Владимир Юрьев.
Фото регионального минспорта
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