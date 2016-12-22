На сахалинском шахматном турнире определилась восьмерка лидеров.

В Южно-Сахалинске сыграли партии второго тура IV Дальневосточного шахматного турнира памяти Тиграна Петросяна.

Как информирует региональное министерство спорта и молодежной политики, определилась восьмерка лидеров, имеющих 100-процентный результат.

Константин Сек (белые) и Роман Тихонов разыграли венскую партию. У черных была крепкая, хотя и несколько стесненная позиция. Белым никак не удавалось найти слабости в обороне соперника. Более того, они зевнули пешку, и казалось, что их шансы на выигрыш тают. Однако к черным незаметно подкрался цейтнот. Испытывая недостаток времени, Роман Тихонов сделал несколько неточных ходов, которых хватило, чтобы поздравить визави с победой.

Виталий И белыми проиграл Даниле Сутормину. На протяжении всей партии сохранялось динамическое равновесие, но в окончании белые совершили грубую ошибку и сдались. Олег Рычков (белые) выиграл у Дарьи Хохловой. Черные в миттельшпиле сделали неточный ход, и белым удалось выиграть качеств (ладью за слона). У черных была достаточная компенсация, но в цейтноте Дарья сделала несколько неточных ходов, что привело к поражению.

Игорь Чернцов белыми проиграл Алексею Романову. На 30-м ходу после серии крупномасштабных разменов возникла позиция, в которой белые могли помешать превращению пешки соперника в ферзя только ценой серьезных материальных потерь.

Сегодня в третьем туре на первых досках состоятся партии восьми лидеров:

Расул Мусаев – Константин Сек.

Данила Сутормин – Артем Постников.

Сергей И – Олег Рычков.

Алексей Романов – Владимир Юрьев.