Юные спортсмены сразились в весёлых новогодних стартах на Сахалине

Около 60 сахалинских школьников приняли участие в новогодних весёлых стартах на базе детской юношеской спортивной школы летних видов спорта (ДЮСШ) 4 января.

Мероприятие проходит в рамках декады спорта, которая стартовала на второй день нового года. По словам замдиректора по спортивной работе ДЮСШ Антона Воротыляка, такие спортивные состязания проводятся впервые. Раньше в них участвовали только воспитанники спортивной школы, но сегодня сойтись в эстафетной борьбе смогли все желающие.

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Новый год

Соревнования организовали министерство спорта и молодёжной политики области, а также региональное отделение партии «Единая Россия». С напутственным словом перед детишками выступила председатель Городской думы Южно-Сахалинска Елена Столярова. Она напомнила ребятам, что сегодня уже третий день, как стартовал спортивный квест. Если они будут активными и успешно пройдут все его испытания, то 15 января - в день закрытия декады - получат призы от губернатора.

Затем юные спортсмены ринулись в бой. Малыши померились силами в беге с препятствиями, в эстафете с клюшкой и мячом и других соревнованиях. Всего участвовало шесть команд по десять человек в каждой. По итогу состязаний первое место заняла команда «Ёлки». Кстати, в этот день никто не ушёл без поощрения - каждый ребёнок получил сладкий подарок и символический приз.