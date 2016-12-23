В баскетбольной команде ПСК «Сахалин» новые назначения

К тренерскому штабу баскетбольной команды ПСК «Сахалин» присоединился Сергей Гришаев.

Это известный российский специалист, поработавший в разные годы с командами Суперлиги «А» и «Б». Последним местом его работы был ярославский клуб «Буревестник».

Сергей Гришаев является воспитанником сахалинского баскетбола. Он родился в Невельске в 1961 году. Первым его тренером был Владимир Федорович Пикулик. По признанию специалистов, Сергей Гришаев являлся одним из лучших центровых в СССР. В качестве игрока выступал за команды «Автомобилист» (Горький), «Динамо» (Москва), «Спартак» (Санкт-Петербург) и т.д. После распада СССР попробовал свои силы за рубежом в клубах Европы, Азии и Южной Америки.

Также в баскетбольной команде назначен генеральный менеджер. Им стал Александр Фомин. В качестве игрока он выступал за московский ЦСКА, пермский «Урал-Грэйт», владивостокский «Спартак-Приморье» и т.д. На Сахалин новый генменеджер приехал из ярославского «Буревестника», где работал вместе Сергеем Гришаевым.

Начальник команды Юрий Привалихин, наоборот, покинул расположение клуба. ПСК «Сахалин» благодарит его за проделанную работу и желает успехов на новом месте.