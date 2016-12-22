Углегорцев порадовали новогодним детективом
Педагоги творческих коллективов Углегорска подарили землякам два замечательных сказочных представления.
Как сообщается на сайте газеты «Углегорские новости», зрители разных возрастов с восторгом приняли спектакли «По следам золотого голоса, или Новогодний детектив» (сценарист Ирина Савочкина) и «В поисках клада» (авторы Елена Петрова и Наталья Мордовина).
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Подготовленные не профессиональными артистами, а обычными педагогами театральные постановки оказались увлекательными не только для ребятишек. Они вызвали восторг и у взрослых, пришедших со своими детьми на сказки. Причем первое действо разворачивалось на сцене, а второе — у ёлки в спортзале школы. Здесь непременно были и главные герои новогоднего праздника — Дед Мороз со Снегурочкой, Петушок и много других сказочных персонажей.
В обеих сказках, как и полагается, добро боролось со злом, и, конечно же, победило. Без этого не может быть радости, смеха и весёлого настроения. Всего этого хватало на празднике: звучал детский смех, добрыми улыбками светились лица взрослых — душевно проводили старый год и встретили новый. И всё это благодаря неисчерпаемой энергии двух творческих коллективов педагогов, которые дружно работают под одной крышей.
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