Углегорцев порадовали новогодним детективом

Педагоги творческих коллективов Углегорска подарили землякам два замечательных сказочных представления.

Как сообщается на сайте газеты «Углегорские новости», зрители разных возрастов с восторгом приняли спектакли «По следам золотого голоса, или Новогодний детектив» (сценарист Ирина Савочкина) и «В поисках клада» (авторы Елена Петрова и Наталья Мордовина).

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Новый год

Подготовленные не профессиональными артистами, а обычными педагогами театральные постановки оказались увлекательными не только для ребятишек. Они вызвали восторг и у взрослых, пришедших со своими детьми на сказки. Причем первое действо разворачивалось на сцене, а второе — у ёлки в спортзале школы. Здесь непременно были и главные герои новогоднего праздника — Дед Мороз со Снегурочкой, Петушок и много других сказочных персонажей.