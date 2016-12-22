Сахалинцы поддержали массовый семейный забег

Он состоялся на стадионе «Спартак» областного центра. Мероприятие прошло в рамках декады спорта, стартовавшей 2 января.

- В первый день был лыжный забег, во второй проходили спортивные состязания во Дворце спорта «Кристалл», и вот сегодня настал момент лёгкой атлетики, - рассказал замдиректора по спортивной работе Детской юношеской спортивной школы летних видов спорта Антон Воротыляк. – Этот год является третьим этапом реализации комплекса ГТО. Бег – это один из видов испытаний. Мы приготовили для жителей города массовый забег–2017. Но его дистанция символическая – 550 метров (один круг по стадиону). Дело в том, что бежать 2-3 км (предусмотренные нормами ГТО) да ещё и по морозу, достаточно тяжело неподготовленному человеку. Поэтому мы решили сделать забег символическим. Главная его цель – это пропаганда здорового образа жизни.

В мини-марафоне участвовали все желающие, независимо от пола и возраста. Было много детей. Люди приходили семьями. Перед стартом мастер спорта по лёгкой атлетике Карина Глебова провела зарядку.

Первым к финишу прибежал четырнадцатилетний Эдуард Дэн, воспитанник школы №8. Ему не составило большого труда пробежать дистанцию, ведь он уже давно и небезуспешно занимается бегом.

- В лёгкой атлетике я уже четыре года. Участвовал в различных соревнованиях, занимал призовые места. В будущем хочу стать профессиональным спортсменом и поехать на Олимпиаду, - поделился победитель.

А вот Валерий Сивков бежал не один, а с женой, дочкой и внуком. По его словам, 550 метров на морозе – это несложно.

- Сам я спортсмен, но в таком забеге принимаю участие впервые, - отметил собеседник. – Конечно, я огорчён, что такое мероприятие проводится впервые. Если будут устраивать каждый год, то буду просто счастлив.