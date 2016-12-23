На Сахалине разыграли награды «Зимних каникул»

Сахалинские лыжники разыграли награды традиционного турнира по лыжным гонкам на призы «Зимних каникул», посвященные памяти директора ДЮСШ Евгения Головачева.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном минспорта, в гонках приняли участие более 300 участников от 6 до 15 лет из Корсакова, Углезаводска, Холмска, Троицкого и Южно-Сахалинска.

Соревнования проводились в четырех возрастных группах на дистанциях 5 км, 3 км и 0,5 км для самых юных лыжников свободным стилем. Первыми на дистанцию 500 метров вышли дети от 6 до 10 лет. У мальчиков весь пьедестал почета заняли южносахалинцы. Первым на финиш пришел Гриша Царукян, вторым был Тимофей Баграмов и третьим – Дима Воронин. У девочек в этой же возрастной группе первое место заняла Ирма Гнутова. Девочка является неоднократной победительницей областных соревнований, в этом году вышла на старт всего лишь с одной лыжной палкой, поскольку правая рука у спортсменки находится в гипсе. Но это не помешало ей выложиться на все 100%. После финиша девочка призналась, что было тяжело, но она не привыкла проигрывать. Второе место у Александры Иониной, третей финишировала Софья Лукина.

У мальчиков 2005-2006 годов рождения на дистанции 3 км первым на финиш пришел Сергей Че из Холмска, на втором и третьем месте южносахалинцы Филипп Коломиец и Эдуард Ким. Девушкам этой же возрастной категории предстояло преодолеть 1 км свободным стилем. Тройку призеров составили также представители областного центра. Первой к финишу пришла Ярослава Улитина, следом примчалась Олеся Тренихина. Третье время показала Маргарита Тонконог. У девушек 13-14 лет на 3-километровой дистанции не было равных Анне Кожиной. Второе время показала Татьяна Андреева, на третьей строчке итогового протокола заняла воспитанница отделения биатлона Дарья Зинатулина.

Юношам в этом же возрасте нужно было преодолеть дистанцию 5 км. Первым финишировал Максим Косарев, второе время показал Кирилл Душкевич, третьим пришел к финишу Александр Слыхов. У девушек 2001-2002 годов рождения на дистанции 3 км лучшее время показала Ульяна Николова, второй стала Ульяна Гейст. Третей пришла к финишу Екатерина Забелина. У юношей в этой же возрастной группе на 5 км первым финишировал Кирилл Кичигин, вторым на финиш пришел Артем Миронов, третьим был Данила Бурков. Все они представляли областной центр.