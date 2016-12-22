В Южно-Сахалинске выступили артисты из сельских домов культуры

Праздничная игровая программа «Весёлый снеговик» прошла на площади Ленина Южно-Сахалинска 4 января.

Работники домов культуры сёл Дальнее и Ключи порадовали сахалинские семьи ярким представлением с участием сказочных персонажей. По словам организаторов, массовые мероприятия в дни новогодних каникул устраиваются уже не первый год. Каждый раз руководство учреждений старается приготовить островным зрителям что-то новенькое.

Начал празднество коллектив самодеятельных артистов из Дальнего. На площади появилась Баба Яга и принялась водить с детьми весёлые хороводы, устраивать танцевальные конкурсы. Когда ей это дело надоело, она решила передать право «тамады» снеговику-почтовику. Согласно сценарию, он начал доставать из своей сумки письма и приглашать на праздничное веселье своих друзей. Первым вышел медведь. Косолапый подарил детям много радости, играя с ними в игры и устраивая эстафеты. Кстати, за все конкурсы дети получали сладости.

Далее на площадь вышла Снегурочка и зачитала зрителям письмо о том, что Дед Мороз задерживается. А чтобы помочь ему добраться быстрее, нужно хорошенько повеселиться. Детям устроили состязания по перетягиванию каната, гонках на санках, бег с коромыслом и другие увлекательные конкурсы. Наконец на импровизированной сцене появился главный новогодний персонаж. Так коллектив из Дальнего передал эстафету празднования коллегам из Ключей. Вместе с Дедом Морозом детей приветствовали обезьяна и петух.