Сахалинских водителей просят соблюдать осторожность

Автомобилистов Сахалина просят быть предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МВД России, сегодня на 08:00 с 12-го по 146-й километр автодороги Южно-Сахалинск – Оха наблюдаются накаты и рыхлый снег. Опасный сегмент транссахалинской магистрали дорожники в настоящее время обрабатывают противогололедными материалами. Во избежание происшествий областное управление ГИБДД напоминает о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

В случае необходимости ведомство просит автомобилистов сообщать по телефонам: (4242) 789-146, 789-836 и 789-016.