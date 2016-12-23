Серийного грабителя задержали в Южно-Сахалинске

В биографии 26-летнего сахалинца, в которой уже есть судимость и пребывание в местах не столь отдаленных, появилось новое уголовное дело.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МВД России, в настоящее время молодой человек задержан и заключен под стражу. Ему инкриминируются несколько грабежей и ряд других преступлений.

По данным предварительного следствия, в октябре 2016 года фигурант во время импровизированного застолья со случайным знакомым ударил собутыльника, затем отобрал у него телефон и сумку с продуктами и скрылся. В декабре того же года он напал на улице на жительницу областного центра и оставил ее без сумки. При нападении женщина упала и сломала себе руку.

Кроме этих случаев, молодой человек подозревается в еще нескольких правонарушениях.