За сутки на Сахалине ликвидировали два пожара

За минувшие сутки сахалинские пожарные ликвидировали два возгорания.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МЧС России, оба происшествия имели место в областном центре.

Первый вызов поступил диспетчеру Южно-Сахалинского гарнизона пожарной охраны в 05:17. По информации звонивших, загорелась хозяйственная постройка в переулке Тыльном, 12а. Когда через четыре минуты на место прибыл расчет, строение было охвачено огнем на площади 20 кв. м. Возгорание удалось локализовать в 05:27, а в 05:55 полностью ликвидировать. В тушении было задействовано девять человек и две единицы техники.

В 12:26 поступило сообщение о возгорании одноэтажного деревянного дома №19 переулке. Верхний. Огнеборцы прибыли на место через две минуты. К этому времени огонь охватил пристройку к дому и крышу на площади 80 кв. м. На локализацию пожара команде хватило шести минут, а в 13:02 возгорание было ликвидировано. На это потребовались усилия 12 человек и трех единиц техники.

В обоих происшествиях нет погибших и пострадавших. Причины возгорания устанавливаются.