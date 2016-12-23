На шахматном турнире Сахалина остался дуэт лидеров

На IV Дальневосточном шахматном турнире памяти Тиграна Петросяна после пяти туров только два участника смогли сохранить лидерство, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном минспорта.

Дуэт составили победители этих состязаний 2014 и 2015 годов Константин Сек и Олег Рычков.

В третьем туре Расул Мусаев (белые) проиграл Константину Секу. В защите Алехина белые получили пространственное преимущество, но в миттельшпиле неосторожно двинули пешку g на две клетки, ослабив своего короля. Воспользовавшись этим, черные перехватили инициативу и довели партию до победы.

Олег Рычков черными переиграл Сергея И. Белые рано разменяли ферзей и перешли в окончание. Затем они выиграли пешку, увеличив свои шансы на выигрыш. В дальнейшем Сергей И пожертвовал качество (ладью за слона). Однако жертва оказалась некорректной. Черные отразили все угрозы и сумели реализовать материальное преимущество.

В четвертом туре Олег Рычков белыми проиграл дебютную дуэль Даниле Сутормину. У черных была хорошая позиция и лишняя пешка. Но в миттельшпиле они «зевнули» несложный тактический удар. Им пришлось пожертвовать ладью за три пешки. Материальный перевес был на стороне белых. Однако у черных, как выяснилось в ходе анализа после партии, имелся перспективный план, который они не нашли за доской и проиграли.

Константин Сек белыми нанес поражение Алексею Романову. В эндшпиле белым удалось получить две связанные проходные пешки на ферзевом фланге против сдвоенных центральных пешек черных. В дальнейшем Константину удалось выиграть одну из пешек, чего хватило до победы.

Пока впереди Константин Сек и Олег Рычков (по 4 очка). С тремя очками в турнирной таблице за ними следуют Данила Сутормин, Алексей Романов, Виталий И, Артем Постников, Роман Тихонов, Сергей Габрусев. По 2,5 очка набрали Расул Мусаев, Дарья Хохлова, Иван Верещагин и Игорь Чернцов.

В пятом туре наибольший интерес вызывают следующие партии:

Олег Рычков - Константин Сек

Данила Сутормин - Сергей Габрусев

Алексей Романов – Виталий И

Роман Тихонов - Артем Постников

Расул Мусаев - Иван Верещагин

Игорь Чернцов - Дарья Хохлова.