На шахматном турнире Сахалина остался дуэт лидеров
На IV Дальневосточном шахматном турнире памяти Тиграна Петросяна после пяти туров только два участника смогли сохранить лидерство, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном минспорта.
Дуэт составили победители этих состязаний 2014 и 2015 годов Константин Сек и Олег Рычков.
В третьем туре Расул Мусаев (белые) проиграл Константину Секу. В защите Алехина белые получили пространственное преимущество, но в миттельшпиле неосторожно двинули пешку g на две клетки, ослабив своего короля. Воспользовавшись этим, черные перехватили инициативу и довели партию до победы.
Олег Рычков черными переиграл Сергея И. Белые рано разменяли ферзей и перешли в окончание. Затем они выиграли пешку, увеличив свои шансы на выигрыш. В дальнейшем Сергей И пожертвовал качество (ладью за слона). Однако жертва оказалась некорректной. Черные отразили все угрозы и сумели реализовать материальное преимущество.
В четвертом туре Олег Рычков белыми проиграл дебютную дуэль Даниле Сутормину. У черных была хорошая позиция и лишняя пешка. Но в миттельшпиле они «зевнули» несложный тактический удар. Им пришлось пожертвовать ладью за три пешки. Материальный перевес был на стороне белых. Однако у черных, как выяснилось в ходе анализа после партии, имелся перспективный план, который они не нашли за доской и проиграли.
Константин Сек белыми нанес поражение Алексею Романову. В эндшпиле белым удалось получить две связанные проходные пешки на ферзевом фланге против сдвоенных центральных пешек черных. В дальнейшем Константину удалось выиграть одну из пешек, чего хватило до победы.
Пока впереди Константин Сек и Олег Рычков (по 4 очка). С тремя очками в турнирной таблице за ними следуют Данила Сутормин, Алексей Романов, Виталий И, Артем Постников, Роман Тихонов, Сергей Габрусев. По 2,5 очка набрали Расул Мусаев, Дарья Хохлова, Иван Верещагин и Игорь Чернцов.
В пятом туре наибольший интерес вызывают следующие партии:
Олег Рычков - Константин Сек
Данила Сутормин - Сергей Габрусев
Алексей Романов – Виталий И
Роман Тихонов - Артем Постников
Расул Мусаев - Иван Верещагин
Игорь Чернцов - Дарья Хохлова.
Комментарии