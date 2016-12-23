Сахалинский зоопарк приглашает увидеть символ года в разных ипостасях

В новогодние каникулы Сахалинский зооботанический сад предлагает встречу с символом 2017 года по китайскому календарю.

Как рассказали корреспонденту РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе зоопарка, сегодня горожан ждет «Встреча с символом 2017 года» - Огненным петухом. В 12:00 на манеже учреждения начнется праздник, на котором можно загадать желание и получить заряд позитивных эмоций на весь год.

Сюжет

Новый год

6 января посетителей всех возрастов ждут на интерактивной экскурсии по выставке горластых домашних птиц. Экскурсоводы расскажут о разных видах петухов и их особенностях. 8 января сотрудники зоопарка проведут мастер-класс «Символ года». В 12:00 в административном здании начнется занятие по изготовлению эксклюзивных авторских открыток.

К сожалению, из-за отсутствия снега организаторам пришлось отменить ежегодный фестиваль снежных фигур.

Справки по телефону (4242) 50-56-26.