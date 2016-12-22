Деды Морозы на Сахалине спустились с горы на лыжах и сноубордах
Массовый спуск Дедов Морозов 5 января прошел на «Горном воздухе» в Южно-Сахалинске.
С западного склона горы Большевик съехали несколько десятков горнолыжников и сноубордистов, перевоплотившихся в главных новогодних волшебников.
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Мероприятие прошло в рамках декады спорта и здоровья, которая стартовала на Сахалине 2 января. В этом году она проходит в форме «СпортКвеста» и включает в себя несколько этапов (расписание мероприятий размещено на официальном сайте министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области). Соревнования рассчитаны на людей без особой спортивной подготовки. Они без труда смогут участвовать в веселых стартах, эстафетах и играх. Причем вступить в ряды участников «Декады спорта и здоровья» можно в любой из десяти дней. Организаторы освободили сахалинцев от предварительной регистрации: именные карточки можно будет получить прямо перед каждым стартом у волонтеров.Итоги подведут 15 января. Сахалинцы, которые наберут наибольшее количество отметок, примут участие в розыгрыше главного приза - экшн-камеры GOpro и сезонного ски-пасса на «Горный воздух».
Среди сегодняшних участников массовой акции был и пенсионер Игорь Круглицын. Ему не привыкать быть Дедом Морозом: на семейных праздниках он каждый год играет эту роль. Оттуда и костюм, в котором он сегодня спустился с горы. Придумывать особо ничего не пришлось, все традиционно - красный халат, борода и колпак.
- Участвую даже не для того, чтобы получить призы, просто нравится активный отдых, эмоции. Мы сегодня сюда всей семьей пришли, ну, и призы, конечно, хорошие, - поделился Круглицын.
Каждому, кто сегодня спустился в костюме Деда Мороза, организаторы выдавали номерок, по которому позже разыгрывали абонементы на посещение спортзала, сладости и спортивный инвентарь.
С очередным праздничным днём участников массового спуска поздравил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Борис Мисиков. Он и его помощники вручали Дедам Морозам и свои памятные подарки.
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