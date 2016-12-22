ВЦ «Сахалин» принял Декаду спорта и здоровья
Очередной ареной Декады спорта и здоровья стал сегодня волейбольный центр «Сахалин».
Здесь собрались свыше 100 жителей и гостей областного центра, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном министерстве спорта и молодежной политики. Участников ждали состязания по нескольким видам спорта, а также праздничные сюрпризы.
- Я думаю, что сюда пришли самые спортивные, самые здоровые, самые активные сахалинцы. Желаю вам победы над соперниками и над собой!- пожелала землякам председатель Городской думы Елена Столярова.
А директор ВЦ «Сахалин» Сергей Кирсанов пригласил гостью на последующие состязания в стенах спорткомплекса.
Затем началась новогодняя лотерея, в ходе которой самые удачливые стали обладателями спортивных товаров, сувениров и праздничной атрибутики. Продолжило праздник выступление воспитанниц отделения художественной гимнастики ФК «Сахалин». Девушки порадовали яркими и искрометными программами, за что были вознаграждены не только аплодисментами, но и сладкими призами.
Следом за этим начались разнообразные турниры. Любители силового экстрима выявили сильнейших в армрестлинге. Любители пинг-понга сразились в настольный теннис. Спортсмены старшего поколения занялись оздоровительным фитнесом. А в большом зале стартовал турнир по волейболу 4 на 4.
После завершения соревнований всем победителям и призерам организаторы вручили памятные подарки, а остальные получили заряд бодрости и хорошего настроения.
В спортивно-развлекательных мероприятиях Декады спорта и здоровья может принять участие любой желающий. Перед стартом пришедшим будут выдаваться именные карты, в которых по итогам выступлений в той или иной эстафете или игре судьи поставят отметки. Итоги массового мероприятия будут подведены 15 января. Сахалинцы, которые наберут наибольшее количество отметок, примут участие в розыгрыше главного приза - камеры GoPro и сезонного ски-пасса на «Горный воздух».
Остальные участники розыгрыша смогут получить аксессуары для телефонов от «Мегафон», абонементы в тренажерный зал «Арена», «Word Class», билеты в кино от ККЗ «Октябрь», сертификат на посещение японского ресторана «Хоккайдо», продуктовую корзину от магазина «Первый», а также сладкие призы.
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