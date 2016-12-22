ВЦ «Сахалин» принял Декаду спорта и здоровья

Очередной ареной Декады спорта и здоровья стал сегодня волейбольный центр «Сахалин».

Здесь собрались свыше 100 жителей и гостей областного центра, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном министерстве спорта и молодежной политики. Участников ждали состязания по нескольким видам спорта, а также праздничные сюрпризы.

- Я думаю, что сюда пришли самые спортивные, самые здоровые, самые активные сахалинцы. Желаю вам победы над соперниками и над собой!- пожелала землякам председатель Городской думы Елена Столярова.

А директор ВЦ «Сахалин» Сергей Кирсанов пригласил гостью на последующие состязания в стенах спорткомплекса. Затем началась новогодняя лотерея, в ходе которой самые удачливые стали обладателями спортивных товаров, сувениров и праздничной атрибутики. Продолжило праздник выступление воспитанниц отделения художественной гимнастики ФК «Сахалин». Девушки порадовали яркими и искрометными программами, за что были вознаграждены не только аплодисментами, но и сладкими призами. Следом за этим начались разнообразные турниры. Любители силового экстрима выявили сильнейших в армрестлинге. Любители пинг-понга сразились в настольный теннис. Спортсмены старшего поколения занялись оздоровительным фитнесом. А в большом зале стартовал турнир по волейболу 4 на 4. После завершения соревнований всем победителям и призерам организаторы вручили памятные подарки, а остальные получили заряд бодрости и хорошего настроения.