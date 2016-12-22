Горнолыжный комплекс в Томари принял 500-го туриста

Им стал гость из Южно-Сахалинска Иван Халезов, который вместе с коллегами приехал покататься на горных и беговых лыжах. Юбилейный турист получил от администрации района и детско-юношеской спортивной школы сертификат, дающий ему право бесплатно пользоваться подъёмником до окончания горнолыжного сезона.

По словам главы района Александра Кобелева, муниципалитет заинтересован в привлечении в город туристов из других районов области. Вложенные бюджетные средства должны себя оправдывать и служить как можно большему количеству сахалинцев. Помимо этого, приезд иногородних горнолыжников позволит спортивной школе развивать свою материально-техническую базу. В целом это может оживить предпринимательскую активность и городскую экономику в целом. При этом, по словам Александра Кобелева, горнолыжный комплекс – это далеко не всё, что Томаринский район готов предложить своим гостям.

- В этом году мы приступаем к реализации концепции туристических маршрутов выходного дня. Помимо центра зимних видов спорта, гости нашего района смогут организованно посетить центр агротуризма в селе Новосёлово, водопады реки Черемшанки и заповедные места у озера Айнское. Для реализации этой концепции мы уже начали сотрудничать с региональным агентством по туризму и туристско-информационным центром. При их содействии совсем скоро услуги нашего горнолыжного центра можно будет оплатить через приложение «РокетГо». А со временем в нём появятся и другие туристические достопримечательности и маршруты Томаринского района, - сказал глава районной администрации.

Пока же большой популярностью пользуются именно горнолыжные склоны Томари, подготовленные с помощью системы искусственного снегообразования. Малоснежная зима стала причиной настоящего паломничества в город воспитанников спортивных школ областного центра, которые, начиная с ноября, провели здесь уже не одни тренировочные сборы. Затем к спортсменам присоединились и любители.

Как отметил директор детско-юношеской спортивной школы Юрий Капранов, интерес к местным склонам проявляют и жители Холмска, Долинска и других соседних городов. Бывают здесь и туристы с материка. На днях покататься на горных лыжах в Томари приедут гости из Хабаровска. Туристам в спортивной школе всегда рады, при необходимости помогают им разместиться на ночь и организовать питание. Тем не менее, спорт, безусловно, остаётся на первом месте. С 7 по 9 января в Томари состоится первый этап Кубка Сахалинской области по горнолыжному спорту, который соберёт более 100 островных спортсменов. Организаторы ожидают только из областного центра около 80 участников. В связи с этим уже сегодня один из четырёх склонов закроют для туристов и начнут готовить к соревнованиям.