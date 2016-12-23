Южносахалинцев просят бережнее относиться к каткам

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин сегодня проверил состояние городских катков.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе администрации областного центра, градоначальник обошел несколько площадок для массового катания и оценил состояние их льда.

Напомним, на сегодняшний день на территории городского округа функционируют 18 катков, в том числе в планировочных районах Новоалександровск и Луговое, а также Синегорске, Санаторном, Березняках, Хомутово, Октябрьском и Дальнем. Еще один в ближайшие дни будет открыт на стадионе «Медик».

- Качество льда на катках, как мы могли убедиться, не везде хорошее, - рассказал мэр Сергей Надсадин. - Безусловно, существуют объективные причины. К примеру, для заливки льда необходима снежная подушка, а, как мы видим, в этом году снега практически нет. В любом случае, необходимо поддерживать в отличном состоянии то, что уже залили. Лед надо ежесуточно шлифовать и проливать водой.

В связи с этим градоначальник потребовал разработать график, согласно которому представители соответствующих структур два раза в день будут объезжать катки и проверять состояние льда. По мнению Сергея Надсадина, результат можно будет увидеть уже через пару дней. Отметим, что обязанность следить за содержанием катков возложена на сотрудников подрядных организаций. - Они ежедневно расчищают лед, убирают выпавший снег или образовавшуюся во время катания шугу. Делают это либо вручную с помощью скребков, либо ротором или погрузчиком. Затем на катки обязательно подливают воду. Там, где необходимо, льют горячую, разглаживая поверхность, - отметил директор МБУ «Спортивный город» Владислав Шемберг. По мнению Анны Вовк, чья компания второй год следит за содержанием городских катков, порой во время подготовки льда приходится сталкиваться с небрежным отношением к имуществу со стороны горожан. - Несколько раз замечали, как катающиеся стоят и лезвием специально бьют лед. Для чего это делается, не понимаю. Поэтому хочу обратиться к жителям и гостям Южно-Сахалинска с просьбой не портить лед и бережно относиться к нашей работе, которую мы делаем для горожан. Напомним, все ледовые площадки будут функционировать до середины марта 2017 года. Они бесплатные. Большинство катков в темное время суток освещается.