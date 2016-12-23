Сахалинцев научили плести птиц счастья

В Сахалинском областном художественном музее сегодня прошел мастер-класс по изготовлению птиц из волокон коры липы.

Участников занятия научили плести традиционную русскую игрушку из народного поделочного материала мочалы. Как поделился с корреспондентом РИА «Сахалин-Курилы» старший научный сотрудник музея Сергей Хо, такой природный материал был выбран не случайно. Издревле на Руси он пользовался большим спросом. Из липовых досок получались лучшие иконы, а мочало использовали для созданий кулей, мешков, мочалок и игрушек - кукол, лошадок, птиц.

Сегодня в России возрождается интерес к традиционным ремеслам, и областной художественный музей его поддерживает. Птиц из мочала здесь плетут уже не в первый раз. Семинар пользуется большим спросом. Кстати, участие в нем принимали даже граждане других стран, проживающие на Сахалине.

-- Создавать птиц сюда приходят семьями. И если малышам нужно помогать, то дети от семи лет, как правило, справляются сами, -рассказал Сергей Хо.