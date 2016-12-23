«Кредо убийцы»: подгнившее яблоко и паркур

На экраны страны вышла экранизация серии видеоигр Assasin’s creed. Насколько качественным получилось голливудское переложение популярной серии рассуждает корреспондент РИА «Сахалин-Курилы».

Экранизации видеоигр в современном кинематографе — та еще авантюра. Казалось бы: у популярных франшиз есть солидная фан-база и чаще всего присутствует плодотворное поле для сценаристов в виде оригинальной истории. Переноси аккуратно сюжет на двухчасовой формат и, что называется, руби бабло. Увы, частенько, эти мечты разбиваются о реальность. Либо картины по играм на части рвут фанаты за несоответствие первоисточнику («Макс Пэйн», «Лара Крофт»), либо выходит нишевый продукт исключительно «для своих», остающийся непонятным случайному зрителю («Варкрафт»). А бывает и третий случай: когда режиссер отчаянно пытается угодить всем сразу и получает на выходе нечто, не нужное никому. Так случилось с «Кредо убийцы» — голливудским переложением популярной серии Assasin’s creed.

Ничто не истинно

Краткий ликбез о вселенной фильма (и игр). Серия рассказывает о противостоянии двух древних орденов — ассасинов (убийцы-анархисты с особым кодексом правил — условное «добро») и тамплиеров (таинственные и очень богатые ребята, выступающие за тотальную диктатуру — собственно, «зло»). Их многовековая вражда подается через погружение героев из наших дней в далекое прошлое через специальное устройство, вытаскивающее из ДНК память предков. С 2007 года геймеры сражались у стен Иерусалима, плели интриги с семейством Борджиа, участвовали в войне за независимость США, творили французскую революцию и занимались бог знает чем еще, прерываясь на шизофренический сюжет о таинственных артефактах и мировом господстве. Фильм вроде бы должен быть чем-то вроде очередной части игры, грамотно вплетенной в общую канву сюжета. Не получилось. Вместо этого авторы взяли историю из первой трилогии — о поиске библейского девайса «Яблоко Эдема», управляющего людской волей, сократили 150 часов до двух и пригласили в эту солянку талантливейших личностей вроде Майкла Фассбендера и Марион Котийяр, в надежде, что все как-то получится.

В результате, в кинотеатрах сейчас идет маловразумительная поделка «по мотивам». В ней есть все, что было в оригинале, но ничто не работает должным образом. Нравились истории об ассасинах прошлого? Получите три невнятных сцены в антураже Испании пятнадцатого века. В них присутствует неплохой экшен и привычный паркур, но больше нет ничего. Внимательно следили как восстают из пепла ассасины настоящего? Здесь это происходит примерно за пятнадцать минут — и, как и многое, в фильме, внезапно. Просто кучка психов вдруг показывает недюжинный боевой опыт и оставляют с носом хорошо оснащенных тамплиеров.

Еще одна интересная особенность оригинала — размытая мораль. Если в первой части тамплиеры — это, безусловно, плохие ребята, то с каждой новой игрой поклонники сериала все больше сомневались, кто же им все-таки по душе: идеалисты в капюшонах, безответственно грезящие о свободе для всех или рассудительные богачи с «темной стороны». Как фильм обыграл эту дилемму? Да никак. Он вообще четко не обозначает цели и идеологию сторон. Тамплиеры вроде хотят искоренить насилие в мире, но в итоге это скатывается в тезис «а давайте убьем всех ассасинов». Ассасины хотят… да неизвестно, чего они хотят. Эффектно драться, наверное. С такими «проработанными» персонажами грызня за много раз пережеванное в играх яблоко выглядит жалко.

Все дозволено?

Конечно, любую экранизацию можно и нужно рассматривать отдельно от первоисточника. Но увы, с «Кредо убийцы» это сделать не получается. Без оригинала картина просто несостоятельна. Из-за сумбурности повествования не знакомый хотя бы отдаленно с игрой зритель рискует не понять вообще ничего. А если и поймет, то быстро заскучает. Ведь юмора в кино нет, персонажи плоские, актерская игра никакая. Фассбендер и компания ни при чем — они просто явно не понимают, что за роли играют, ведь они должным образом не прописаны.