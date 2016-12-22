У побережья Сахалина оторвало лед, рыбаки едва спаслись

У мыса Свободный на юге Сахалина оторвало лед.

Рыбаков, находившихся на ней, спас счастливый случай.

- Мы подъехали около 9 утра. Увидели, что метрах в 40-50 от берега достаточно быстро ползет трещина. По ту сторону от нее, на расстоянии примерно 100-150 метров, рыбачили десять человек. Мы стали им кричать, махать руками, - рассказал очевидец происшествия Владимир Семенчик.

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Люди, оставшиеся почти на оторвавшейся льдине, кинулись к берегу. Подъехавшие рыбаки руководили «спасательной операцией»: показывали, в какую сторону бежать, чтобы успеть выбраться из ловушки. Все завершилось благополучно: все любители подледного лова оказались у берега.