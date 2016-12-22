Перинатальный центр на Сахалине сдадут раньше срока

На объекте, который планируется сдать в эксплуатацию летом 2017 года, побывал губернатор региона Олег Кожемяко. Как рассказал главе региона министр строительства Вадим Залозный, пятиэтажное здание площадью 32 тыс. кв. метров полностью построено, установлены двери и окна, проводится электро-, водо- и теплоснабжение, ведется внутренняя отделка и прокладка системы вентиляции.

- Медицинское учреждение, не имеющее в области аналогов, рассчитано на 130 коек педиатрического и акушерского стационаров. В марте мы закончим все монтажные работы и установим медицинское оборудование. Здесь ежегодно будут принимать тысячи рожениц, - сказал министр.

Уже в будущем году в центре заработают несколько отделений, в том числе консультативно-диагностическое, медико-генетическое, дезинфекционное, послеродовое, а также патологии беременности и новорожденных, выхаживания младенцев, интенсивной терапии и реанимации. Родильное отделение с десятью индивидуальными палатами разместится на четвертом этаже. На этом же уровне будет находиться и операционный блок. В сахалинском перинатальном центре будут работать кафе, службы сбора и утилизации медицинских отходов, прачечная и аптека.

- Открытие данного центра станет важным событием для области. Здесь будет комфортно рожать и приятно находиться с малышом. Новый перинатальный центр будет укомплектован не только современным медицинским оборудованием, но и высококвалифицированными специалистами, в том числе и привлеченными из других регионов страны. Надеемся, что с появлением в области такого центра количество семей, желающих завести детей, в регионе вырастит, - подчеркнул в завершение поездки Олег Кожемяко.