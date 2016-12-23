В Южно-Сахалинске пройдет акция «Передай ноту»

Акцию «Передай ноту» проведут участники движения «Вольные музыканты» в Южно-Сахалинске, сообщил РИА «Сахалин-Курилы» один из организаторов Виталий Васильев.

В воскресенье, 8 января, горожане с 13:00 до 15:00 могут принести любой музыкальный инструмент. Впоследствии «Вольные музыканты» подарят их воспитанникам детских домов и реабилитационных центров Сахалина.

- Конечно, предпочтительнее будет гитара , так как наши ребята смогут обучить детей игре на ней, - поделился Виталий Васильев.

Организаторы ждут отзывчивых горожан возле памятника Ленину на одноименной площади. Их легко узнать по опознавательным стендам.