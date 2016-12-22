На Сахалине появились любители «гулять по воде»

Увлечение sup - прогулки по гладкой воде на доске с веслом – пришло на Сахалин из Владивостока. Там направление развивается уже несколько лет, проводятся профильные соревнования. Алексей Галич, один из активистов нового вида спорта, переехал на остров и решил познакомить с прогулками на воде и сахалинцев. Одно из преимуществ спортивной новинки – возможность заниматься не только в теплое время года.

В новогодние каникулы спортсмены вышли в залив у села Лесное. Среди них оказались не только жители острова, но и гости из Приморья.

- Мы приехали на Сахалин покататься на «Горном воздухе». Решили заодно и погулять по воде. Погода прекрасная, море спокойное, здесь очень красивые виды, - поделился с корреспондентом РИА «Сахалин-Курилы» гость из соседнего региона Владимир.

По словам организатора сахалинского сообщества «SUP Сахалин», желающих освоить новое направление много. На начальном этапе нужды приобретать дорогостоящее оборудование нет. Все необходимое можно взять напрокат. Цена – порядка 1,5 тыс. рублей.

- Для занятия этим видом спорта нужна доска, для начинающих – лучше надувная. Также необходимо иметь весло и страховку. В холодное время года – хороший гидрокостюм. Сахалинцы проявляют большой интерес к «sup», звонят из Корсакова, Невельска, даже с севера острова. Мы собирали группы и до 12 человек. Большинство из тех, кто впервые попробовал, захотели продолжать обучение, - рассказал Галич.