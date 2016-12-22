На Сахалине появились любители «гулять по воде»
Новое направление водного спорта активно осваивают сахалинцы. Среди его поклонников уже несколько десятков человек.
Увлечение sup - прогулки по гладкой воде на доске с веслом – пришло на Сахалин из Владивостока. Там направление развивается уже несколько лет, проводятся профильные соревнования. Алексей Галич, один из активистов нового вида спорта, переехал на остров и решил познакомить с прогулками на воде и сахалинцев. Одно из преимуществ спортивной новинки – возможность заниматься не только в теплое время года.
В новогодние каникулы спортсмены вышли в залив у села Лесное. Среди них оказались не только жители острова, но и гости из Приморья.
- Мы приехали на Сахалин покататься на «Горном воздухе». Решили заодно и погулять по воде. Погода прекрасная, море спокойное, здесь очень красивые виды, - поделился с корреспондентом РИА «Сахалин-Курилы» гость из соседнего региона Владимир.
По словам организатора сахалинского сообщества «SUP Сахалин», желающих освоить новое направление много. На начальном этапе нужды приобретать дорогостоящее оборудование нет. Все необходимое можно взять напрокат. Цена – порядка 1,5 тыс. рублей.
- Для занятия этим видом спорта нужна доска, для начинающих – лучше надувная. Также необходимо иметь весло и страховку. В холодное время года – хороший гидрокостюм. Сахалинцы проявляют большой интерес к «sup», звонят из Корсакова, Невельска, даже с севера острова. Мы собирали группы и до 12 человек. Большинство из тех, кто впервые попробовал, захотели продолжать обучение, - рассказал Галич.
Различают три разновидности этого спорта на доске с веслом: sup-серфинг, гонки на скорость и прогулки по воде
Он пояснил секрет такого успеха: освоить передвижение по воде на доске может любой, особой физической подготовки не требуется, достаточно только умение плавать. К тому же это прекрасная возможность посмотреть на привычные вещи с неожиданной стороны, увидеть красивейшие виды острова с моря. Многие говорят, что «sup» немного напоминает неторопливую лыжную прогулку, развивает координацию и дает огромный заряд позитива.
Для того чтобы и дальше популяризировать направление, в первых числах мая состоится официальное открытие сезона, на котором участникам сообщества презентуют новое оборудование. Скорее всего, состоится оно на озере Изменчивом. А уже летом «SUP Сахалин» намерен организовать первые на острове соревнования. Участникам на скорость предложат преодолеть дистанцию от 800 до 1 тысячи метров.
Зародился sup на Гавайях более двух веков назад. Европейские мореплаватели часто упоминали о местных жителях, передвигающихся на досках и веслом. Сегодня спортивное направление популярно во многих странах мира, в том числе и в России.
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