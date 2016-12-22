В двух сахалинских селах ликвидированы пожары

Островные пожарные продолжают нести вахту в новогодние каникулы, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МЧС России.

5 января огнеборцы ликвидировали два возгорания. Первое случилось в углегорском селе Медвежье. В 03:20 диспетчеру местного пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Есенина, 8. Расчет был на месте происшествия через 11 минут. К моменту прибытия команды огонь охватил пристройку и крышу строения. В 03:38 возгорание было локализовано, а в 04:25 полностью ликвидировано силами восьми человек и тремя единицами техники.

В 17:10 диспетчеру Ногликского пожарно-спасательного гарнизона сообщили о том, что в селе Вал загорелся частный дом на ул. Чинкова, 5. Расчет прибыл через шесть минут. К этому времени огнем оказалась охвачена крыша. Пожарные локализовали возгорание в 17:23, в 18:09 полностью его ликвидировали. В тушении пожара были задействованы четыре человека и одна единица техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.