На турнире памяти Петросяна лидирует сахалинец Константин Сек

Участники IV Дальневосточного турнира по шахматам памяти Тиграна Петросяна 5 января сыграли партии пятого тура, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном минспорта.

Константин Сек из областного центра одержал пятую победу подряд, и теперь он опережает ближайших преследователей на одно очко.

В центральной партии тура Олег Рычков (белые) и Константин Сек разыграли испанскую партию. Белым не удалось добиться дебютного преимущества. Более того, когда с доски исчезли ферзи, уже черные получили перспективную позицию в эндшпиле. Белым нужно было играть предельно точно, чтобы добиться ничьей, но сделать этого им не удалось.

Данила Сутормин белыми переиграл Сергея Габрусева. Уже в дебюте (вариант дракона сицилианской защиты) белые получили небольшое позиционное преимущество. Постепенно накапливая его, они довели партию до победы.

Алексей Романов (белые) довольно неожиданно разыграл венскую партию против Виталия И. Уже на 12-м ходу черные выиграли пешку после маневра коня. Белые, потеряв право на рокировку, попытались эвакуировать короля на ферзевый фланг. Но и там «монарх» не нашел надежного пристанища. После жертвы слона на 21-м ходу черные активизировали свои тяжелые фигуры, вскрыли позицию белых и вынудили их сдаться.

Таким образом, единоличным лидером турнира пока является Константин Сек с 5 очками. Данила Сутормин, Олег Рычков и Виталий И имеют в активе по 4 очка. Роман Тихонов, Расул Мусаеви Артем Постников уступают лидеру 1,5 очка. И по 3 очка набрали пока Алексей Романов, Вячеслав Тимохин, Сергей Габрусев, Денис Син и Владимир Юрьев.

Наиболее интересные партии 6 тура:

Константин Сек – Данила Сутормин

Виталий И – Олег Рычков

Роман Тихонов – Расул Мусаев

Артем постников – Игорь Чернцов

Вячеслав Тимохин – Алексей Романов

Владимир Юрьев – Денис Син

Сергей Габрусев – Виталий Елизарьев.