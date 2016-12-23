Сахалинцы не дали иностранным рабочим съесть алабая

Жители Южно-Сахалинска вступились за собаку, которую хотели съесть.

Животное поймали граждане Северной Кореи, приехавшие в область на заработки. В новогодние каникулы в планировочном районе Хомутово сразу несколько автолюбителей увидели, как по обочине дороги к аэропорту мужчины тащат большую собаку, которая активно сопротивляется. Притормозив, неравнодушные горожане в собаке опознали алабая темного окраса, а в мучителях – северных корейцев.

- Они плохо говорили на русском языке. Мы поинтересовались, куда они волокут пса. Они сообщили, что хозяин стройки, на которой работают, попросил разыскать потерявшегося питомца. Хотя понять, что они говорят, было очень сложно. И мы решили проверить, - рассказала участница спасительной операции Анна, живущая поблизости. Она также сообщила, что уже слышала от знакомых, что в округе пропадают собаки.

На выяснение истины ушло около 20 минут. Вокруг остановилось порядка пяти машин. Узнав, что происходит, один из автолюбителей выскочил из машины с бейсбольной битой. Позже он рассказал, что у него собака похожей породы. Однако до драки все же не дошло.

- Мы потребовали у рабочих телефон хозяина. Несколько раз ему перезванивали. Наконец, дозвонились. И выяснилось, что собака у него есть, но такса. И в последнее время она не терялась. Он также высказал предположение, что рабочие просто задумали съесть животное, согласно своим гастрономическим традициям, - рассказала Анна.

Общими усилиями алабая удалось отбить. Животное выскочило из рук мужчин и кинулось в сторону военного городка, расположенного в Хомутово. Видимо, там живут его хозяева.