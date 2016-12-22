Сахалинские легкоатлеты начали сезон на заснеженных дорожках

Традиционный зимний чемпионат и первенство области по легкой атлетике «Рождественские старты» сегодня ознаменовал начало сезона поклонников королевы спорта.

Как рассказал корреспонденту РИА «Сахалин-Курилы» главный судья соревнований Алексей Жижикин, за награды первого официального старта сезона будут бороться около 200 бегунов из Анивы, Долинска, Корсакова, Макарова, Поронайска, Тымовского, Холмска и Южно-Сахалинска. Участники разделены на три возрастные группы (юниоры и юниорки 1999 года рождения и старше, юноши и девушки 2000 – 2001, 2002 – 2003 годов рождения). Их ждут дистанции на 60, 200, 400, 1000 м.

- Надо признать, что температура 22 градуса ниже нуля не очень вяжется с легкоатлетическим турниром, но островным спортсменам в отсутствие крытого манежа не привыкать выступать в условиях, более подходящих лыжникам. Поэтому парад открытия организаторы решили провести в зале школы летних видов спорта, а забеги пройдут уже на дорожках стадиона «Спартак», - поделился «играющий» тренер, мастер спорта России и самый титулованный сахалинский бегун Роман Трубецкой.

Кстати, стимул бегать на морозе у участников был более чем убедительный. По итогам сегодняшнего турнира будет сформирована сборная области, которой предстоят солидные старты. По словам мастера спорта и тренера Натальи Шапкиной, островных легкоатлетов ждут первенство и чемпионат Дальнего Востока в Хабаровске в середине и конце января. - Конечно, наши сильнейшие спортсмены при любых результатах, показанных сегодня, войдут в сборную. Но мы надеемся, что услышим и новые имена юных бегунов, которые дополнят группу наших лидеров, - поделилась Шапкина. Безусловно, самыми зрелищными стали дистанции на 1 тыс. метров. В мужском забеге в одной группе стартовали Роман Трубецкой, один из самых перспективных островных бегунов Ильяс Нургалиев и 20-летний воспитанник Натальи Шапкиной Олег Сергеев. Как признался перед забегом студент нефтегазового факультета СахГУ, главные соперники для него – два наших островных лидера. Хотя для Олега привычнее длинные дистанции, на километре у него есть личный рекорд 2 мин 39 секунд. Кстати, у Трубецкого он равен 2 мин 24 сек. Конечно, ветер и мороз свое дело сделали. Роман закончил бег с результатом 2 мин 33,6 сек, Нургалиев – 2 мин 38,7 сек. Сергеев пришел третьим.