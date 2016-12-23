Георгий Карлов поздравляет сахалинцев и курильчан с Рождеством

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Георгий Карлов поздравил православных христиан с праздником Рождества Христова.

Дорогие земляки!

С особой теплотой поздравляю всех жителей Сахалина и Курил с праздником Рождества Христова. Сквозь века православные пронесли особый смысл этого торжественного события. Именно в нём заключены такие важные для всех нас чувства, как доброта и терпимость, сопереживание, любовь к семье и Отечеству. Уверен, следование этим общечеловеческим ценностям ведёт к духовному здоровью нации, укреплению и развитию государства.

Разделяя с вами радость этого праздника, желаю всем здоровья, благополучия и всего самого доброго, а нашей стране процветания.