Сахалинцы вышли на очередной этап декады спорта и здоровья

Сегодня в городском парке прошел очередной этап декады спорта и здоровья, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном минспорта.

Горожане могли не только покататься на коньках с Дедом Морозом и Снегурочкой, но и поиграть в зимние забавы на льду.

- Сегодня проходит уже пятый день декады спорта и здоровья. За эти дни проведены различные массовые спортивные мероприятия: легкая атлетика, лыжные старты, спортивные игры на льду и многое другое. Активность не падает, сахалинцы поддерживают здоровые выходные, - отметили организаторы.

Ольга Суворова вместе с подругами приняла участие уже в нескольких этапах СпортКвеста. Вчера девушки спустились на горных лыжах и занимались в волейбольном центре зарядкой. - У нас все расписано. Сейчас здесь покатались, дальше пойдем на «Горный воздух». У нас приподнятое настроение, ждем каждого следующего мероприятия и всех приглашаем к нам присоединиться, - поделилась участница. «Веселый лед» в парке собрал на ледяной площадке не только участников СпортКвеста, но и спортсменов, тренеров СДЮСШОР восточных видов единоборств. Директор школы Леонид Ким всегда поддерживает своих подопечных. Этот день не стал исключением. Вместе с ребятами встал на коньки. - Надо вместе не только тренироваться, но и на коньках кататься, на лыжах. Сам давно уже не стоял, наверное, года два. А тут с детьми, с тренерами, тоже все вышли, - рассказал Леонид Ким. Участников поделили на две команды и под началом Деда Мороза и Снегурочки для них подготовили шесть испытаний – «Вьюнок», «Найди себе пару», «Зима и лето», «Ручеек», «Кружки и звездочки».

Завтра сахалинцев ждут на горе Парковой. Там состоится «Новогодний карнавал». Для зрителей островные сноубордисты продемонстрируют экстремальные трюки. Начало мероприятия в 10:00. Главный приз СпортКвеста - экшен камера GoPro и сезонный ски-пасс от «Горного воздуха». Также предусмотрены поощрительные призы - абонементы в тренажерные залы, билеты в кино, сертификат на посещение ресторана и многое другое. Вступить в СпортКвеста можно в любое время. Расписание мероприятия на сайте министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.