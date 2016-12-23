На Сахалине возвели хирургический корпус онкодиспансера

Хирургическая служба областного онкологического диспансера будет отвечать самым современным требованиям, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе главы региона.

В построенном для нее трехэтажном здании завершены отделочные работы. Сейчас специалисты монтируют, настраивают медицинское оборудование. Этот объект, который планируется ввести в строй в первом квартале 2017 года, посетил губернатор Олег Кожемяко.

Хирургический корпус имеет огромное значение для системы здравоохранения Сахалинской области. Доля хирургии в деятельности онкологического диспансера составляет почти 25%. В последние пять лет она стабильно возрастает. В 2015 году в диспансере проведено 3026 операций, из них с использованием эндоскопической техники – 966. В новом корпусе предусмотрено развертывание всех структур хирургической службы диспансера. Здесь будут находиться палаты интенсивной терапии, гистологическая и иммуногистохимическая лаборатории, центральное стерилизационное отделение со всеми сопутствующими службами, клинико-диагностическая лабораторию и два рентген-кабинета.

Сердце корпуса – операционный блок, где уже установлена большая часть оборудования. Он состоит из семи так называемых интегрированных или «умных» операционных. В первую очередь, каждая из них – это герметичное помещение, отвечающее самым высоким гигиеническим требованиям. Продуманная вентиляционная система позволяет создавать в самой операционной движение воздуха в одном направлении - из помещения наружу. Еще одной немаловажной частью интеграционной операционной является ламинарный поток. Основное его свойство - движение стерильного воздуха слоями. За счет этого частицы загрязнений от пациента, операционной бригады и оборудования не разлетаются по всему помещению, а собираются у пола. В результате в зоне операционного поля создается завеса стерильного воздуха, которая препятствует распространению инфекции.

В освещении используются мощные светодиодные лампы, не дающие тени. Управление ими осуществляется автоматически. При помощи датчиков система способна заметить «мертвую зону», которую создает, например, голова хирурга. Интенсивность освещения в этой зоне тут же снижается, и одновременно увеличивается на остальной поверхности светильника. Что особенно важно, отмечают практикующие хирурги, такие лампы не нагревают воздух в операционной, значит, повышенная температура не мешает работать медикам. - Прекрасное оборудование, - такую оценку дал хирург с многолетним стажем, врач-онколог Виктор Приходько. – Например, многофункциональные операционные столы позволяют в ходе манипуляции без усилий переворачивать пациента, перемещать его после лечения. Там, где работа ведется по старинке, врачам и медицинским сестрам требуется подчас затратить немало сил, чтобы передвинуть больного. В новом корпусе эта проблема будет практически полностью решена.

В светильниках над операционным столом и по периметру помещения установлены видеокамеры высокого разрешения. Они позволяют выводить изображение на мониторы, вести прямые трансляции, непосредственно в ходе операций консультироваться со специалистами из других регионов и даже из-за рубежа. - Мы заранее провели обучение специалистов: врачей и обслуживающего персонала, - рассказал министр здравоохранения Сахалинской области Алексей Пак. – Поэтому новейшее оборудование будет использоваться с максимальной эффективностью непосредственно с момента ввода в строй нового хирургического комплекса. Семь операционных в одном корпусе – отнюдь не прихоть. Это необходимо, чтобы обеспечить специализацию помещений. В одном проводить операции, например, на органах пищеварения, в другой – на органах мочеполовой системы. Как считают специалисты, это позволит заметно снизить риск загрязнения операционных и, соответственно, послеоперационных осложнений. - Ввод в строй нового хирургического корпуса – важный шаг для нашей островной системы здравоохранения, - сказал Олег Кожемяко. – Здесь будет использоваться самая современная аппаратура. В учреждении продумана система маршрутизации больных, и все сделано для удобства пациентов и персонала. Это позволит значительно улучшить медицинское обслуживание сахалинцев и курильчан, повысить качество проведения операций и дальнейшей реабилитации, добиться позитивных изменений в ситуации с онкологическими заболеваниями.