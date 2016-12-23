Первый престольный праздник отслужили в соборе Рождества Христова на Сахалине

Впервые главная рождественская служба прошла в кафедральном соборе Рождества Христова в Южно-Сахалинске. Первый престольный (в память события священной или церковной истории) праздник нового храма в ночь на 7 января посетили сотни прихожан.

Ночную божественную литургию возглавил архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон.

– Желаю каждому сахалинцу и курильчанину в первую очередь того света Вифлеемской звезды, который 2000 лет назад озарил Вселенную. Благодаря ему каждый человек может приблизиться к Господу, быть счастливым на земле и, самое главное, – пребывать в вечности вместе со Святой Троицей, – отметил владыка.

По его словам, к простору нового храма, который вмещает гораздо больше прихожан, нежели Воскресенский собор, он еще не до конца привык.

– Пока еще не верится, что мы можем совершать богослужения, не толкая друг друга, и здесь могут спокойно разместиться все желающие. Слава Богу, год от года количество прихожан понемногу, но увеличивается. Это значит, что люди идут в верном направлении – к Господу, – добавил глава островной епархии.

Божественная литургия началась около полуночи, а с 22:00 прихожане могли исповедаться.

Не пустовал в рождественскую ночь и Воскресенский собор. Здесь праздничную службу возглавил ризничий храма, иерей Роман.