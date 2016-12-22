Юг Сахалина тряхнуло на три балла

На Сахалине 6 января в 22:37 зарегистрировано первое в новом году ощутимое землетрясение магнитудой 3,8.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МЧС России, по информации дежурного сейсмостанции «Южно-Сахалинск», эпицентр располагался на суше в 17 км южнее Невельска. Очаг подземных толчков находился на глубине 12 км.

По данным регионального управления МЧС, землетрясение силой до 2–3 баллов ощутили жители Невельского района. Разрушений нет, тревога цунами не объявлялась. Обстановка находится на контроле дежурной смены ЦУКС.