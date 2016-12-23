Сахалинские борцы привезли пять медалей из Хабаровска

Островные борцы завоевали пять медалей на открытом краевом турнире по вольной борьбе памяти мастера спорта СССР Владимира Васильева, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном минспорта.

Соревнования в честь экс-президента Федерации спортивной борьбы Хабаровского края собрали около 100 борцов 2007–2009 годов рождения.

- Победителями турнира стали Данил Соломатин (до 24 кг), Захар Василюк (до 26 кг) и Владимир Шеварев (до 30 кг). На пути к финалу каждый из них одержал по три-четыре победы, а затем все успешно провели решающие поединки. Второе место в активе Богдана Ромащенко (свыше 46 кг). Бронзовую награду завоевал Арсалан Жамбалов (до 32 кг). Ребят наградили медалями, грамотами и ценными подарками. А Захар Василюк получил еще и специальный приз «За лучшую технику», - рассказал старший тренер сборной области Александр Ваулин.

Все участники хабаровского турнира представляли Южно-Сахалинск. К поединкам их готовили тренеры Батраз Кундухов, Гайдар Нурмагомедов и Александр Ваулин.