Сахалинец угнал у собутыльника «японку»

Угон автомобиля по горячим следам раскрыли полицейские Макарова, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МВД России.

О пропаже иномарки японского производства сообщил стражам порядка местный житель утром 5 января. По словам владельца авто, ранее у него в гостях находился знакомый, с которым они вместе отмечали Новый год. Ближе к ночи хозяин лег спать, а утром обнаружил, что приятель ушел. Вместе с ним пропали ключи от его иномарки. Самой машины во дворе тоже не было.

Дежурным экипажам полиции были незамедлительно переданы приметы похищенного транспортного средства, а на территории района введен план «Перехват». В результате проведенных мероприятий разыскиваемый автомобиль был замечен инспекторами ДПС на 215-м км дороги Оха - Южно-Сахалинск. После непродолжительного преследования автомобиль был блокирован, а угонщик задержан полицейскими.

За рулем действительно находился 21-летний знакомый потерпевшего, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Также в ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что молодой человек не имеет водительских прав и привлекался к административной ответственности за нарушение правил управления транспортным средством.

В соответствии с частью 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами…) в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде административного ареста.