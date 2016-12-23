Полицейские Макарова и Поронайска задержали квартирного вора

В результате совместных действий макаровской и поронайской полиции задержан подозреваемый в совершении квартирной кражи, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МВД России.

О происшествии стражам порядка сообщил 4 декабря 40-летний житель Макарова. По словам жертвы, ночью, пока он спал, неизвестный проник в его квартиру через балконное окно. Добычей злоумышленника стал конверт с зарплатой, которую хозяин квартиры получил накануне, и планшетный компьютер. Общая сумма ущерба составила 64 тыс. рублей.

Выехав по указанному адресу, полицейские обратили внимание, что балкон потерпевшего соседствует с балконом квартиры, в которой проживает 18-летний молодой человек, который уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов и совсем недавно был привлечен к ответственности за совершение имущественного преступления. Сам молодой человек к приезду правоохранителей успел уехать со своими знакомыми на личном автомобиле. Однако в ходе досмотра его жилища версия о причастности к квартирной краже подтвердилась. В одной из комнат оперативники обнаружили пустой конверт. Потерпевший подтвердил, что именно в нем хранились похищенные деньги.

Зная номер и марку машины, на которой передвигался злоумышленник, сотрудники уголовного розыска незамедлительно направили ориентировки всем дежурным экипажам полиции, а также в соседние районы.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий совместно с коллегами поронайской полиции подозреваемый в совершении кражи был задержан в течение дежурных суток и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Правоохранители изъяли часть похищенных денег и украденный планшет. В скором времени они будут возвращены законному владельцу. Материалы переданы по подследственности.