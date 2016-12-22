Юным сахалинцам рассказали об основах малой авиации

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» организаторы, 38 учеников 6–7-х классов школы №3 им. Ромашина из областного центра познакомились с устройством самолетов Ан-2 и Tecnam. В настоящее время в Старорусском базируются три воздушных судна этих типов. Юные экскурсанты выяснили, чем отличается биплан от моноплана. Также они узнали секреты самолета-амфибии функции штурвала. Ребята с интересом слушали рассказы о правилах выброски парашютистов, устройстве кабины пилотов, отвечали на вопросы викторины.

- Будущее за малой авиацией – такой, как наша. Кто знает, может, кто-то из этих ребят в будущем пополнит ряды наших воспитанников, ведь уже в этом месяце мы объявим набор в первую на Сахалине профессиональную летную секцию, - рассказал заместитель директора ЦТВС по летной работе Вадим Рыков.

Экскурсия была проведена по инициативе ЦТВС и сахалинской общественной организации ветеранов органов госбезопасности.