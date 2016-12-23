Детский горнолыжный карнавал в Южно-Сахалинске впервые прошел без спуска

Детский карнавал для воспитанников Сахалинской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду в этом году прошел необычно.

Ежегодно этот праздник устраивают 7 января, и завершает его массовый спуск на лыжах с горы Парковой, известной в народе как Городуха. В этот раз из-за малого количества снега на склоне финальную традицию пришлось нарушить.

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Зато присутствовали все остальные атрибуты праздника: хоровод вокруг елки, песни, конкурсы, эстафеты и подарки. Спуститься с малоснежной горы разрешили только опытным лыжникам – Деду Морозу и Снегурочке.

В роли Дедушки Мороза на протяжении нескольких лет выступает судья первой категории с 22-летним стажем Игорь Матвеев. Свободное от судейства время он посвящает занятиям с подрастающими горнолыжниками.

– Увы, массового спуска в этом году не получилось – системы оснежения здесь нет, а естественный снег не выпал. В этот раз проводим для ребят другие мероприятия, и они, как я вижу, довольны. Кроме того, для каждого ребенка мы приготовили подарки, – отметил Матвеев. По его словам, тренеры и воспитанники горнолыжной спортшколы не теряют надежды, что снег все-таки выпадет в ближайшее время, ведь впереди серьезные соревнования. – Календарный план в этом году очень плотный. Первые состязания стартовали уже сегодня. В Томари проходит первый этап Кубка Сахалинской области по горным лыжам. В числе серьезных стартов сезона – этап Кубка Азии и чемпионат России, – добавил он. В СДЮСШОР по горным лыжам и сноуборду есть школы для совсем маленьких спортсменов – «Шиглос» и «Неваляшка», где обучают ребят до семи лет. Участница праздника семилетняя Кира Кондратюк рассказала, что занимается горными лыжами, а также увлекается сноубордингом. – Жаль, что с горы не спустились. Мы очень этого ждали. К карнавалу готовились вместе с мамой, она сделала для меня костюм елочки. Но пока я бегала и участвовала в конкурсах, некоторые «игрушки» потерялись, – поделилась Кира.