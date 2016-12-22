Хоккеисты ПСК «Сахалин» с крупной победы начали серию в Корее

Хоккеисты ПСК «Сахалин» с крупной победы начали очередную серию игр в рамках чемпионата Азиатской хоккейной лиги.

В Инчхоне команда обыграла южнокорейский «Деймунг Киллер Вейлс» со счетом 6:2, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе островного клуба.

Счет в матче на 3-й минуте открыл один из самых молодых игроков островной дружины. После броска Возовика Коробов удачно сыграл на добивании. В середине стартового периода хозяева сравняли счет. Эстолет с кистей отправил шайбу в ворота. Но недолго царило равновесие на площадке: на 18-й минуте вновь отличилось четвертое звено островитян. На этот раз Метлюк поразил левую девятку. На перерыв «Сахалин» ушел с преимуществом в одну шайбу.

Второй отрезок гости начали с быстрого взятия ворот. Корсунов мощным ударом с синей линии наказал корейцев за нарушение правил, реализовав большинство. Через три минуты в точности щелчка поспорил Берников и выиграл пари у Веймана. Трибуны оценили бросок капитана, скандировали «Руслан, Руслан». Впрочем, российские болельщики были активнее на протяжении всего матча, в отличие от их корейских коллег.

Под занавес периода «Сахалину» вновь удалось разыграть лишнего. На этот раз шахматную комбинацию замкнул Ткачук, забросив сотую шайбу в ворота «косаток».

В третьем периоде команды по разу поразили ворота друг друга. Отличились Ушаков и Парнхэм. Итог встречи – 2:6. «Сахалин» пополнил свою копилку на три очка, общая сумма балов дошла до 79. Следующий матч против «Деймунг Киллер Вейлс» островная дружина проведет 7 января.

По мнению главного тренера «Сахалина» Сергея Тертышного, матч был удачным по многим позициям.

- Игра понравилась. Было хорошее движение. Удачно взаимодействовали игроки, неплохо двигали шайбу. Сегодня играли в четыре тройки нападения. Ни одна из этих троек не выбыла. Сегодня белые здорово сыграли. Это Коробов, Метлюк, Ушаков. Они и забили два первых гола. Но и красные здорово сыграли в большинстве, забросили три шайбы. В целом по игре не было проблем. Только в первом периоде выступили не на полную мощность – возможно, пауза дала о себе знать. Но втянулись, поймали игру и довели матч до положительного результата. Завтра у нас тренировка, будем готовиться к последующим матчам, - заявил наставник «Сахалина» по завершении встречи.