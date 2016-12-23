На Парамушир надвигается метель

На остров Парамушир надвигается первый циклон нового года, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МЧС России.

По информации Сахгидромета, 8 января в Северо-Курильском районе ожидается северо-западный ураганный ветер. Его порывы достигнут 33-38 м/сек. Они будут сопровождаться обильным снегопадом, осадки составят 20 мм и более. Видимость при сильной метели будет менее 500 м.

В администрацию муниципального образования и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий опасных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Специалисты рекомендуют жителям указанных районов без особой необходимости не покидать пределы населённого пункта, отложить выезды на рыбалку, охоту и т. п. на период действия предупреждения. Туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать непогоду в подготовленных для этого местах.

В случае необходимости островитянам необходимо обратиться в дежурные службы.

Контактные телефоны оперативных служб ГО и ЧС области:

оперативный дежурный Главного управления – 72-36-63

оперативный дежурный Сахалинского ПСО им. Полякова -75-14-88.