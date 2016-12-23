На севере Сахалина при пожаре погибли трое охинцев

При возгорании частного дома в Охе погибли трое местных жителей, сообщил РИА «Сахалин-Курилы» мэр муниципального образования Александр Шкрабалюк.

Трагедия произошла вечером 6 января. По словам собеседника, в доме находились четверо человек. Спастись удалось только 89-летней пенсионерке. Ее сыну и двум его друзьям, среди которых была женщина, выбраться из огня не удалось. Погибшим было чуть за сорок лет.

Как рассказала дознавателям пенсионерка, компания несколько дней праздновала на ее пенсию. В тот злополучный вечер собутыльники тоже были изрядно подшофе. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

По словам Александра Шкрабалюка, пожилая женщина в настоящее время находится в больнице. По информации главврача, состояние ее опасений не вызывает: у нее несколько ушибов.

- Как только ее выпишут из больницы, мы обязательно обеспечим женщину жильем из районного маневренного фонда, если в этом будет необходимость. Хочу выразить искренние соболезнования родным погибших земляков, - сказал в заключение мэр района.