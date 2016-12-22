На Сахалине возродили трековые автогонки на льду

В Углегорском районе реанимировали некогда очень популярные гонки на автомобилях на льду озера Тауро под Шахтёрском.

Как сообщается на сайте газеты «Углегорские новости», первый этап первенства по зимним трековым автомобильным гонкам на льду «Тауро-2017» пройдет 14 января. Организатором мероприятия выступает автоклуб «Старт». Соревнования состоятся в трёх категориях автомобилей – класс 1600 куб. см, класс 2000 куб. см и класс свободный.

Регистрация участников начнётся в 10:00, старт назначен на 11:30. Справки по телефону 8-924-184-08-33.

Несколько десятилетий назад гонки на льду под Шахтёрском проходили регулярно, соревнования обычно проводили в феврале. В 2016 году энтузиасты Углегорского района предприняли успешную попытку возродить некогда популярный вид спорта. Им удалось заручиться и поддержкой губернатора. На встрече с населением Углегорского района Олег Кожемяко чётко обозначил свою позицию: подобные соревнования проводятся по всему миру, запрещать их никто не вправе.